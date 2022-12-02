B.A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASTA dedektifleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsın Cide ilçesinde olduğu tespit edildi.

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Kastamonu’da, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Cide ilçesinde yakalandı.

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