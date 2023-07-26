Van’ın Edremit ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs Edremit ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.