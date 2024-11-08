Adana’da Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girip akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi’nde, dün, Yusuf Bedir (13), kardeşi A. Bedir (12) ile Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girmiş ve iki kardeş akıntıya kapılmıştı. A. Bedir sudan vatandaşlar tarafından çıkartılırken, Yusuf Bedir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yusuf Bedir’i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir’in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.