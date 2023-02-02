Antalya’nın Manavgat ilçesinde 24 Ocak tarihinde evinden ayrılan, 13 ve 20 yaşlarında 2 çocuk annesi kadından 10 gündür haber alınamıyor. Annesini çok özlediğini belirten 13 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında annesini çok özlediğini ve eve dönmesini istediğini söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 24 Ocak tarihinde evinden ayrılan, 13 ve 20 yaşlarında 2 çocuk annesi kadından 10 gündür haber alınamıyor. Annesini çok özlediğini belirten 13 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında annesini çok özlediğini ve eve dönmesini istediğini söyledi.

Manavgat Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiinde ikamet ettiği evinden 24 Ocak 2023 tarihinde ayrılan, evli, 13 ve 20 yaşında 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Cennet Karaca’dan 10 gündür haber alınamıyor. Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Cennet Karaca’nın sadece el çantası ve kimliğini alarak evden ayrıldığı, o günden beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Annesiyle babası arasında telefon yüzünden tartışma yaşandığını belirten Cennet Karaca’nın 20 yaşındaki oğlu Mehmet Karaca, "Annem telefonuna şifre koyup babama göstermediği için aralarında tartışma yaşanıyordu. Annemin evden ayrılmasından yaklaşık 1 ay önce bu tartışmalar başladı. Annem sürekli telefon elinde geziyor, babam bakmak istediğinde baktırmıyordu. Bunun dışında bu yaşıma kadar herhangi bir büyük tartışmalarına şahit olmadım. Ben iş başvurusuna gittiğim, kardeşim ve babamın da evde olmadığı bir sırada annem kimliğini ve el çantasını alıp hiçbir eşya almadan evden ayrılmış. 10 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Ben buradan anneme seslenmek istiyorum. Evimize geri dön. Eğer babamla problemin varsa ve ayrılmak istiyorsan dilekçe ver, ayrı yaşayın. En azından yerini biliriz. Benden çok kardeşim senin için üzülüyor. Onu böyle bırakmaya hakkın yok. Yerini bilenlerden jandarmaya bildirmesini istiyoruz. Anne hemen bize geri dön" dedi.

Ağabeyi konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 13 yaşındaki Eren Karaca, annesini çok özlediğini ve eve dönmesini istediğini söyledi.

"Küçük oğlu her gün ’Bana annemi bul, annem nerede’ gibi sorular soruyor"

Kardeşinin eşiyle büyütülecek sorunları olmadığını belirten Cennet Karaca’nın ablası Fatma Çot, "Her ailede olan ufak tefek tartışmalar dışında bir şeyleri yoktu. Evi terk etmezden 1 hafta önce eniştem beni aradı ve tartıştıklarını söyledi. Ben evlerine vardığımda kardeşim eşine niye çağırdığını, sorunu kendi aralarında çözebileceklerini büyütmemeleri gerektiğini söyledim. Çay içtik ve ben evime döndüm. Hafta sonunda beraber piknik yaptık. Evden ayrıldığını ben sonradan öğrendim. Hayatından endişe duyuyoruz. Kardeşimden evine dönmesini istiyorum. Küçük oğlu her gün ’Bana annemi bul, annem nerede?’ gibi sorular soruyor. Ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çocuğun için evine dön kardeşim" diye konuştu.