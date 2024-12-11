2 ay önce Darıca Zeki Gezer Ortaokulu’nda ani kalp durması sonrası ilk müdahalesi öğretmenleri tarafından yapılan ve sonrasında sağlık ekiplerinin müdahalesiyle canlandırma yapılan 13 yaşındaki kız öğrenci yoğun bakımda ki tedavisinin ardından taburcu olarak okuluna döndü.

Taburculuk sonrasında öğrenciyi okulunda Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Mehmet Orhan Ahi, Kocaeli Ambulans Servisi Başhekimi Doç. Dr. Onur Karakayalı ve Darıca 1 ASH istasyonu sağlık personelleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Okul Müdürü Mikail Yıldırım ve ilk yardımı yapan öğretmenlerinin eşlik ettiği ziyaret ile erken müdahale ve ilk yardımın önemi bir kez daha vurgulandı.