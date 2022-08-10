Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocuk ise Adapazarı Şeker Mahallesi İstiklal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 8 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Ozanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hasan Turan’a, Yazlık istikametine doğru seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Hafif ticari araç sürücüsü ise serbest kaldı.

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