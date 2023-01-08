Kastamonu’da çocukluktan gelen müzik sevgisiyle 13 yaşından itibaren düğün salonlarında DJ olarak çalışmaya başlayan Metehan Mıcık, yaptığı müziklerle büyük beğeni topluyor.

Kastamonu’da çocukluktan gelen müzik sevgisiyle 13 yaşından itibaren düğün salonlarında DJ olarak çalışmaya başlayan Metehan Mıcık, yaptığı müziklerle büyük beğeni topluyor.

Kastamonu’da yaşayan 20 yaşındaki Metehan Mıcık, müzik sevgisi ile 13 yaşında düğün salonlarında müzik gruplarının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kına organizasyonlarında ’DJ’ik yapmaya başlayan Mıcık, azmederek 20 yaşında kendi DJ ekibini kurdu. Festivaller, partiler ve benzeri organizasyonlarda sahne almaya başlayan Mıcık, yoğun ilgi görmeye başladı. ’Sound house’ türünde yaptığı müziklerle sahne alan Mıcık, destek beklediklerini söyledi.

"13 yaşından bu yana bu işi yapıyorum"

16 yaşında ilk kez konser ve partilerde DJ’lik yapmaya başladığını ifade eden Metehan Mıcık, "’DJ Metz’ olarak tanınıyorum. 20 yaşındayım, genç bir DJ’yim. Aslında daha yolun başında değilim ama bizi yavaş yavaş tanıyorlar. 13 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Düğün salonlarında başladım. Işık ve seslerle ilgileniyordum. Kınalarda müzik yapıyordum. 16 yaşımda ilk kez konser ve partilerde kendi programlarımı almaya başladım. Tabii bu yolda bizi sevenler kadar sevmeyenler de oldu. Destek görmediğimiz çok isim oldu. Hep hayallerim vardı ama hayallerimizi yıkmaya çalışanlar oldu" dedi.

"DJ’ler yetiştirmeye çalışıyorum"

Deneyimlerini gençlere aktarmaya çalıştığını belirten Mıcık, "Ekibimi kurdum, kameramanlar, editörler, DJ’ler yetiştirmeye çalıştım. Nilsu ve Melih gibi birçok ismi yetiştirmeye çalıştım. Editlerle, montajlarla saatlerce uğraştım. Kimse sizin başaralı olmanızı istemez, herkes size çelme takmaya çalışır. Bıkmadım, dizlerim paramparça oldu ama yürümeye devam ettim. Hala çelme takıyorlar, taksınlar. Ben beni sevenleri çok severim ama sevmeyenleri daha çok severim. Beni sevmeyenler gelsin ve izlesin, hata yapmamı beklesinler diye beklerim. Allah’a şükür bu zamana kadar yüzüm ak. Kimsenin hatasını beklemedim. Belki de beni ben yapan özellik buydu" diye konuştu.

"Antalya’da 1 hafta otogarda yattım"

Kendini ’DJ’lik alanında geliştirmek için eğitim hayatını sonlandırdığını belirten Mıcık, yaşadığı zorlukları anlatarak, "Okulu, sporculuk hayatımı bırakarak Antalya’ya gittim. Antalya’da 1 hafta otogarda yattım, başka birisi olsa belki bıkardı, geri gelirdi ama ben bıkmamaya çalıştım. Hep bir adım atmak istedim, o işin en iyisini yapmaya çalıştım. Pişman mıyım, değilim. Yine olsa yine yaparım. Yoksa kıymetim bilinmeyecekti. Çok sevdiğim memleketime adasaydım kendimi ben şu anda hiçbir şey öğrenmemiş bir şekilde burada olacaktım. Antalya’ya gittim, kendime çok şey kattım" şeklinde konuştu.

"Çabalarımızın karşılığını almaya başladık"

DJ ekibinin moderatörlüğünü yapan Melihcan Yıldırım, “Sound house ekibinin moderatörlüğünü ve direktörlüğünü yapıyorum. Tek başımıza başladığımız bu yolda Metehan ile beraber ekibimiz oldu. Çok uğraştık, bir yerlere gelmeye çalıştık, en sonunda çabalarımızın karşılığını almaya başladık. Sponsorlar bulmaya çalıştık, herkese kendimizi gösteremiyorduk. Onun için ekibe yeni tecrübeli insanlar almaya başladık. 3 senelik kameramanlığımın tecrübesiyle bir şeyler yapmaya başlamıştık. Sonunda bu işlerde bir adımımız oldu” ifadelerini kullandı.

’Sound house’ ekibinin kadın DJ’i Nilsu Zorlu ise, "Sound house ekibin bir üyesiyim ve Metehan’ın öğrencisiyim. Kendisi bana çok büyük emekler sarf ederek çok büyük çabalar göstererek beni bu şekilde buralara kadar getirdi. Aralarında tek kadın benim. Sound house’ın giderek yükselmesini temenni ediyorum” dedi.