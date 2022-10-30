13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Türkiye’den ve dünyadan bin 242 sporcunun katılımıyla yapıldı. Koşunun finalinde dereceye giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, koşuyu “Her yıl güzel gidiyor bu yıl daha da coşkulu” diyerek değerlendirdi.

13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Türkiye’den ve dünyadan bin 242 sporcunun katılımıyla yapıldı. Koşunun finalinde dereceye giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, koşuyu “Her yıl güzel gidiyor bu yıl daha da coşkulu” diyerek değerlendirdi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 13’üncü “Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” saat 09.00’da Kazlıçeşme Sanat Merkezi önünden başladı. Ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 242 sporcu 10 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü. Bin 242 sporcunun katıldığı koşuda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Yaş gruplarında dereceye giren sporcular ise kupa ve madalya aldı.

“Her yıl güzel gidiyor bu yıl daha da coşkulu”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Coşkusu devam ediyor. Bu yıl 13’üncüsünü düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu biraz önce başladı. Bu yıl ilgi daha yoğundu. Biz bu yıl daha çok gururluyuz, mutluyuz. Cumhuriyetimiz, göz bebeğimiz 99. yaşını tamamladı. Türkiye 100 yılı başladı. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna emek veren herkese, katılan sporcularımıza, hemşehrilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Her yıl güzel gidiyor bu yıl daha da coşkulu. Önümüzdeki 100. yılda da daha coşkulu olacak. Biz düzenlemeye devam edeceğiz. Emek veren, katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Finalde dereceye giren sporcular kupayı ve madalyaları aldı

Finalde Genel Klasman Erkekler kategorisinde geçtiğimiz yılda 1’inci olan Kenyalı Sang Bernard Cheruiyot 29 dakika 01 saniyelik süreyle parkuru 1’inci olarak tamamladı. Genel Klasman Kadınlar kategorisinde de 3’üncü kez lider olan Özlem Kaya 10 kilometrelik parkuru 33 dakika 49 saniyede tamamlayarak 1’inci oldu.

“Almış olduğum 3’üncü şampiyonluğum”

3’üncü defa şampiyon olduğunu söyleyen Sporcu Özlem Kaya Alıcı, “Fenerbahçe Spor Kulübünün oyuncusuyum. Ülkemi milli takım adına temsil ediyorum. Avrupa Büyükler 3’üncüsüyüm. Bu yarışmayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için koştum. Burada almış olduğum 3’üncü şampiyonluğum. 3’üncü şampiyonluğumu almaya gelmiştim. Aldım, çok mutluyum. Cumhuriyet adına koşup bu şampiyonluğu almak benim için gurur verici” şeklinde konuştu.