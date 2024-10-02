Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile İKSAD Enstitü iş birliğinde organize edilen 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresinin ilk günü yüz yüze olarak ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Uluslararası olarak düzenlenen ve 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen kongre hibrit olarak katılımcılarıyla buluşuyor. Kongre Onursal Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin ilk gününde 5 oturum düzenlendi.

ÇOMÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile İKSAD Enstitü iş birliğinde organize edilen 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresinin ilk günü tamamlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Endonezya, Hindistan, Nijerya, Arnavutluk, Pakistan, Macaristan, Fas, Fransa, Slovakya, Kamerun, Kosova, Vietnam, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Malezya’dan katılımcılarla hibrit olarak gerçekleştiriliyor. 122 alandan akademisyenin katılım sağladığı kongre kapsamında 51’i çevrimiçi olmak üzere toplamda 78 bildirinin sunumu kongrede ele alınacak.

Kongre Onursal Başkanı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Kongre Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin ve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kongrenin ilk günü yüz yüze oturumlarla tamamlandı. İletişim alanındaki son gelişmeleri ve yenilikleri tartışmaya açan etkinlik, Kongre Onursal Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Erenoğlu, “Bu kongre, iletişim disiplininin en güncel konularını tartışmaya, yeni stratejiler geliştirmeye ve özellikle geleceğe dair ortak akıl üretmeye bizlere imkan sağlıyor. Dijital çağın fırsatları kadar riskleri de bu kapsamda münazara edilecek. Özellikle etik ahlak, mesleki ve yayınsal ahlak ve sorumluluk bilincinin yeniden tanımlanacağı bu süreçlerde akademi dünyamızın katkıları, akademisyenlerimizin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin katkıları paha biçilmez durumda. Kongre kapsamında yapılacak çalışmaların ve tartışmaların özellikle iletişim alanında bizlere yeni vizyonlar kazandıracağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erenoğlu, akademik ve idari personelle 30 yeni medya öğrencisine kongreye katkılarından dolayı teşekkür etti.

İlk gün yüz yüze oturumların gerçekleştiği ÇOMÜ Troya Merkezinde 27 bildiri katılımcılara aktarıldı.