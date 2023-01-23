Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 13 Şubat Gençlik Merkezi, gençlerin serbest zamanlarını yine onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 13 Şubat Gençlik Merkezi, gençlerin serbest zamanlarını yine onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

İnovasyon temalı Erzincan 13 Şubat Gençlik Merkezinde gençlerin serbest zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, onlara faydalı olabilmek amacıyla verimli geçirebilecekleri çalışmalar için farklı kurs ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan faaliyetlerde gençler, çocuklar akademik ve kulüp faaliyetlerine katılıyor. Robotik kodlama, model uçak atölyesi, uçak- İHA atölyesi gibi birçok eğitim faaliyeti düzenleyen Erzincan 13 Şubat Gençlik Merkezinin çalışmaları dahilinde gençler kişisel eğitimlerini arttıracak etkinlikler ile eğitime katkıda bulunuyor.