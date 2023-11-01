Kütahya’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda yarışan Kütahya Belediyespor Kulübü atletizm takımındaki sporcular yarışmaya damga vurdu.

10 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası için seçme niteliği olan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda toplamda 28 sporcunun seçilmeye hak kazandığı yarışmada Kütahya Belediyespor Kulübü’nden 13 sporcu, 10 Kasım’da Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.

Küçük erkeklerde: Ahmet Sarısu 2.’lik, küçük kızlarda: Elif Altıntaş 2.’lik, yıldız erkeklerde: Mert Katı 2.’lik, Paşahan Çaltı 4.’lük,

yıldız kızlarda: Aslı Yıldırım 1.’lik, Nisa Civan 2.’lik, genç kızlarda: Emine Ebrar Erikli 2.’lik, Duygu Nur Bircan 3.’lük, Esma Açar 5.’lik, genç erkeklerde: Mustafa Dönmez 1.’lik, Alparslan Burak Köse 2.’lik, Ahmet Eren Aydın 3.’lük, Ahmet Kağan Kılınç 4.’lük alarak Ankara’da Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.

Yıldız kızlarda 1.’lik ve 2.’lik kürsüsünü alan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödüllerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı.