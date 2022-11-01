Bolu’nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü tutuksuz yargılandığı mahkemeden cezaevine gönderildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü tutuksuz yargılandığı mahkemeden cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ocak 2022 tarihinde Gerede ilçesi Yenimahalle mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerini taşıyan dolmuş sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y. arasında yol verme kavgası yaşandı. Aracıyla defalarca dolmuşun önünü kesen Murat Y., daha sonra içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş etti. Murat Y.’nin silahından çıkan mermilerden birisi dolmuşun şoför kapısına, diğeri ise dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti. Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Y., olay yerinden uzaklaştı.

Büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, taksi sürücüsü Murat Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Y., avukatını itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan Murat Y. ve Mustafa T. ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Öğrenci servisini kurşunlayan Murat Y., olay günü servis şoförü tarafından darp edildiğini belirterek, “Servis aracını sollamak isterken direksiyonu önüme kırdı. Aracımın kapısını açarak beni yumruklamaya başladı. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendimi korumaya çalışıyordum. Taksinin torpidosunda bulunan silahımı aldım ve servis aracı uzaklaşmaya başlayınca 2 el hedef gözetmeksizin ateş ettim. Servis aracının camları filmle kaplıydı. İçerisi görünmüyordu” dedi.

“Darp etmedim”

Servis sürücüsü tutuksuz sanık Mustafa T. ise “Beni sürekli takip ediyordu ve korna çalıyordu. Araçtan indikten sonra biraz tartıştık. Kesinlikle darp etmedim. Sonra ben yola devam ettiğim sırada öğrenciler taksi sürücüsünün elinde silah olduğunu söyledi. O sırada taksici ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi camdan içeri girerek tutunma demirine isabet etti. Diğer mermi ise gaz pedalının bulunduğu yere geldi. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti öğrenci servisini kurşunlayan Murat Y.’nin tutuklanmasına karar verdi. Kararı tepkiyle karşılayan Murat Y., kelepçelenerek polis ekipleri tarafından cezaevine gönderildi.