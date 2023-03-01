Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramda 13 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramda 13 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırın dorse kısmında arama yapıldı. Yapılan incelemelerde 13 milyon 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli bir şahıs hakkında ise 5607 SKM suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı.