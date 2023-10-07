Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Çukurova’da, D-400 Karayolu Tarsus Yenice kavşağı ile Çiçekli arasında kalan 13 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Bozuk zemininden dolayı sürücülerin şikayetine neden olan ve tarımsal ürünlerin taşınmasında problem oluşturan yolun bozuk zemini tamamen söküldü. Zemin sıkılaştırma ve iki kat sıcak asfalt dökümünü gerçekleştiren ekiplerce ardından çizgileme işlemi gerçekleştirildi.



“Yaşım 60, daha bu yolun böyle yapıldığını görmedim”

Tarsus’a bağlı Baltalı Mahalle Muhtarı Yakup Aksaç, yolun yeni halini çok beğendiğini belirterek, “Grup yolları ile ilgili tüm sorunlarımızı çözdüğü için, Vahap başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşım 60, daha bu yolun böyle yapıldığını görmedim. Çok şahane bir yol yaptılar” dedi.



“Dört dörtlük bir yola kavuştuk”

Çalışma gerçekleştirilen yolun, 13 köyü birbirine bağlayan bağlantı yolu olduğunu ve eski halinin çok kötü olduğunu ifade eden Karaçerçili Mahallesi Muhtarı Taner Tunç ise “Burası tüccarların, ticaretle uğraşan esnafların ve köylülerin yoğun bir şekilde kullandığı grup yoluydu. Geçmişte çok berbat durumdaydı. Bundan dolayı vatandaşlarımız da yolu kullanırken sıkıntı çekiyordu. Şu an dört dörtlük bir yol oldu. Başkanımız Vahap Seçer’e ve çalışma arkadaşlarına, şahsım ve bölge halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.