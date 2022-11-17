13 Kare Sanat Günleri, 19 Kasım 1995’te Kapadokya’ya fotoğraf çekmeye giderken Pozantı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 13 fotoğraf gönüllüsünün anısına her yıl kasım-aralık aylarında düzenleniyor.

Program, 18 Kasım 2022 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılacak Özgen Özgenal Fotoğraf Sergisi ile başlayacak. Sanat Günleri çerçevesinde belgesel gösterimi, fotoğraf sergileri, resim sergisi, edebiyat imza günü ve söyleşisi, heykel sergisi ve söyleşiler ile kısa film gösterimi yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, AFAD, Adana Tabip Odası, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Üniversitesi, Altın Koza, Adana Büyükşehir Kent Konseyi’nin paydaş olduğu 13 Kare Sanat Günleri 18-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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