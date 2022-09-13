Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi yönünde karar aldı.

Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi yönünde karar aldı.

8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.’yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.’nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini ifade etti. Eşi ve çocuklarını sevdiğini söyleyen sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.