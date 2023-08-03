Kayseri’de 21 Temmuz’dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin’in cansız bedeni bulundu.

21 Temmuz’da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden Enes Ahmet’ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi’ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin’in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

Cansız bedeni bulundu

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin’in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Enes Ahmet Tekin’in ailesi de sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.