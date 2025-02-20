Muğla’nın Fethiye ilçesi bu yıl 13. kez düzenlenen Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türkiye’nin dört bir yanından gelen şefler ve geleceğin mutfak ustaları olan öğrenciler bir araya geldi.

20-21 Şubat tarihlerinde Çatalarık Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, farklı şehirlerden gelen şef adayları bireysel kategoride yarışarak yeteneklerini sergiledi. Yarışmalarda jüri üyeliğini üstlenen deneyimli şefler, yemekleri tat, sunum, mutfak temizliği gibi kriterlere göre değerlendirdi. Katılımcılar, adaletli bir puanlama sistemi sayesinde yarışmada hakkaniyetli bir ortamda mücadele etme fırsatı buldu.

"Türkiye genelinde büyük bir ilgi var"

Şef, Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, festivalin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yıl 13. kez düzenlediğimiz festivalimize Türkiye genelinde büyük bir ilgi var. Farklı şehirlerden gelen şefleri ve öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmalarda adaletli bir puanlama sistemi uyguluyoruz. Öğrenciler, haklarını alacaklarını bildikleri için bu yarışmaya katılmayı özellikle tercih ediyorlar. Festivalimiz iki gün sürecek. İlk gün bireysel yarışmalar gerçekleştirilirken, ikinci gün ekip yarışmaları düzenlenecek" diye konuştu.