Samsun Büyükşehir Belediyesi Yakakent ilçesine bağlı Büyükkırık ve Sarıgöl Mahallelerinde yetiştirilen 13 bin yıllık geçmişe sahip ata tohumu ‘kavılca buğdayı’nın üretiminin ve veriminin artırılması amacıyla çiftçilere organik pelet gübre desteği verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ’Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi’ kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Yakakent ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde üretilen, 13 bin yıllık geçmişe sahip ata tohumu kavılca buğdayının üretiminin yaygınlaştırılmasını ve veriminin artırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 2 bin 125 kilogram organik pelet gübre desteği verdi. Destek ile organik tarım uygulamaları çerçevesinde üretim yapılan 200 dekar alanda rekoltenin artırılması hedefleniyor.

13 bin yıllık ata tohumu

Çalışma ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, "Yakakent ilçesinde 600 metre rakım ve üstü tarım arazilerinde 13 bin yıllık kadim tarihi ile antik buğday çeşitlerinden olan ata tohum kavılca buğdayı yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçemiz Büyükkırık, Sarıgöl Mahallelerinde üretimi yapılan ürün ile sürdürülebilir bir havza özelliği oluşturarak biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve yerel çiftçiliğin, girişimciliğin yaygınlaşmasına katkı sağlamakla beraber, yöresel ürünlere artan ilgi, gıda ve turizm sektörlerinin talebi doğrultusunda yetiştiricilerin kavılca buğdayı üretimini ‘organik tarım’ kapsamında gerçekleştirmesi ve kavılca buğdayı üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır” dedi.

“Destekler kesintisiz devam edecek”

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Üretimi teşvik eden projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz üreteceğiz diyerek, bizden istesin, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada özellikle organik tarımın geliştirilmesi için yaptığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Organik tarım uygulamaları üretilen ürünlerin tercih edilmesi, aynı rekabet koşullarında diğer üreticilere göre üstünlük sağlaması, güvenilir, kaliteli gıdaların üretilmesine imkân sağlaması, üretici gelirinin artması gibi faydalar sağlamaktadır. Organik tarım uygulamaları, tüketicinin bu uygulamalarla üretilen ürünlere olan güveni sayesinde talepte olan artış, ürünlerine daha kolay pazar bulma, ürünlerini daha kolay pazarlayabilme ve bu sayede gelirlerinde artış ile birlikte yaşam standartlarını yükseltmelerini sağlar. Gıdanın izlenebilirliği ve sağlıkla ilgili risklerinin azaltılması ile artan talepler sayesinde daha fazla kar elde edebilirler. Bu yönden organik tarım uygulamaları ve bu ölçekte kavılca buğdayının yaygınlaştırılmasını sağlanacaktır” diye konuştu.