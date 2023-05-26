Tepebaşı Belediyesi’nin Gönüllü Bahçelerinde toprakla uğraşan vatandaşlar için fide dağıtımı yapıldı. Hak sahibi 374 kişiye toplam 13 bin 90 adet fide dağıtılırken Başkan Ataç, “Diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızda olacağız” dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül, Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçelerinde gerçekleşen fide dağıtımı çerçevesinde her hak sahibine 7 çeşit olmak üzere 35 fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, kabak, kekik fidesi ve dolmalık biber fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşlara verimli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

“Tepebaşı Belediyesi daima yanınızda”

Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçelerimiz de bizim için çok değerli bir proje olmakla birlikte Eskişehirli hemşehrilerimizin çok beğendiği bir çalışma. Gönüllü Bahçelerinden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 m’lik 4 adet Gönüllü Bahçemizden 148 engelli, 199 emekli, 16 gazi, 5 gazi yakını ve 6 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de 4 Gönüllü Bahçesindeki toplam 374 kullanıcıya 35’er adet fide takdim ediyoruz. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, kekik fidesi, kabak ve dolmalık biber fidelerinden toplam 13 bin 090 adet fideyi sizlere sunuyoruz. Sizler de bu fideleri toprak ile buluşturacaksınız ve diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Hepinize bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar ise fideleri almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.