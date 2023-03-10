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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla Odunpazarı İlçesi’nde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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