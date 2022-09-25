Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serik’in Akçaalan Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kısa bir süre önce Gaziantep’ten Serik’e gelen Mustafa Y., sanayi sitesinde oto tamirhanesinde işe başladı. Daha önceden işlediği 13 farklı suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs için ekipler alarma geçti.

Antalya’nın Serik ilçesinde 13 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, çalıştığı oto tamirhanesinde yakalandı.

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