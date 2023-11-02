Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)’un desteği ile bu yıl 12.’si düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex 2023 ) Antalya Anfaş Expo Center’da açıldı.

2010 yılında 4500 metrekare alanla başlayan YÖREX, bugün ise 10 bin metrekarelik dev bir alanda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Geçen yıl 11.incisi düzenlenen fuara 4000’e yakın katılımcı ve 2 milyona yakın ziyaretçi tarafından ziyaret edilirken, bu yıl düzenlenen Yörex 2023 fuarına ise 81 ilimizden 750’nin üzerinde katılımcı katılımcının katılım sağlaması bekleniyor.

Toplamda 81 ilden yüzlerce Oda- Borsa Kalkınma Ajansı ve firmanın katıldığı fuarda, başta coğrafi tescilli ürünler olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün de tanıtımı yapıldı.

Yörex 2023 Fuarına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Bölge Valileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Muhammed Zeki Durak, ile Türkiye deki Oda Borsa Başkanları ile çok sayıda birlik ve kooperatif ile firma katıldı.

Yörex 2023 fuarının açılış törenlerine ise Erzurum’u temsilen Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ,Erzurum Büyükşehir Belediyesi , Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile firmaların bulunduğu stant damga vurdu. Gastronomi alanında Türkiye’de 3.Sırada yer alan Erzurum, hem kültürü, hem yemekleri hem de coğrafi işaretli ürünleri ile katılımcılardan tam not aldı.

Protokol konuşmalarının ardından Yörex 2023 etkinliği çerçevesinde açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları Folklor ekibi ,Erzurum Barını sergileyerek, ulusal bir fuarda Erzurum’u başarılı bir şekilde temsil ettiler. Folklor ekibi ayrıca, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Muhammed Zeki Durak, ile katılımcılardan yoğun bir alkış aldılar.

02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Erzurum’u; Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile , yöresel ürünler satan firmalar temsil edecek.

Daha sonra ise, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr.Muammed Zeki Durak ile davetliler fuar alanındaki stantları gezdiler.

Fuar alanında, Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Erzurum standını ziyaret eden, ve Kayserili olan,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer protokol üyelerine; Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eletdin Ürüşan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından Coğrafi İşaret belgeli Erzurum Mantısı, Erzurum Su Böreği ve yöresel ürünler, İspir Kuru Fasulyesi, Kadayıf Dolması, Civil peynir ile Göğermiş Peynir ve Peynir Helvası ikram edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge Valileri, Belediye Başkanları, bürokratları ve 365 Oda/Borsa Başkanının iştiraki ile 81 ilimizin katılım sağladığı Erzurum’un yöresel lezzetleri ve değerlerini tanıttığımız Antalya 12. Yöresel Lezzetler Fuarının açılışını dadaş bar ekibi ile gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum.

Şehrimizi gastronomi kenti yapma noktasındaki kararlılığımız son sürat devam etmektedir. İlimizdeki 54 Coğrafi İşaretli ürünün 43 tanesi Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Erzurum’un yöresel ürünler açısından da zengin bir kent olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yörex 2023 fuarında ise tanıtımı gerçekleştirdiğimiz bazı Coğrafi İşaretli yöresel ürünler olduğunu ve bunlardan Su Böreği, Kadayıf Dolması, Cağ kebap, Erzurum Mantısı, İspir Kuru Fasulyesi, Civil Peynir ve Göğermiş Peynir, Peynir Helvası, İspir Kuru Fasulyesi, Erzurum Mantısı gibi bir çok ürünün coğrafi işaretlerinin ETB tarafından alındı” dedi.

Oral, bu yıl YÖREX’de Erzurum’a özgü coğrafi işaretli bir çok ürünün katılımcılar ile buluştuğunu ve bu ürünlerin katılımcılara ikramlar şeklinde sunulduğunu ve YÖREX’de ilgi gören stantlardan birinin de Erzurum standı olduğunun altını çizerek; "YÖREX’de her yıl zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX’e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır." diye konuştu.

Öte Yandan Yörex kapsamında katılımcı firmalar, oluşturulan alanda e-ticaret siteleri ile ikili görüşme imkanı da bulacaklar.