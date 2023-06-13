Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12.’sini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile başladı.

Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, konuk sanatçılar ve Eskişehirli sanatseverler katıldı.

12’nci Uluslararası Sanat Çalıştayı, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrasının eğitici ve asistan eğiticilerinden oluşan Quarted Müzik Grubunun müzik dinletisi ile başladı.

“Sanat Çalıştayı diğer illerde de yaygınlaşıyor”

Törende ilk konuşmayı yapan Uluslararası Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, şunları söyledi:

“Halkımızla, öğrencimizi sanatla buluşturmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi ile 2010 yılında başlattığımız Ulusal Sanat Çalıştayı’nın başarısı, yerli ve yabancı sanatçıların ilgisi nedeniyle 2017 yılından itibaren uluslararası olarak devam etmektedir. Başarıyla devam eden Sanat Çalıştayı halkımız tarafından sevilerek diğer illerde ve yurtdışında yapılmaya, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu harekette ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gururumuz Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin kültür ve sanata desteğini, sanatı bütün dallarında sürdürmesidir. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’ın ve belediye çalışanlarının sanata destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Çalıştayda üretilen eserlerimiz 1 yıl süreyle belediye binamızda sergilenecektir. Tüm sanatçılarımıza da çalıştayımıza verdikleri katkı için teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Eserlerimde tüm dünyadaki Türkleri göstermek istiyorum”

Bu yıl 14 sanatçının katılımı ile düzenlenen çalıştayda yabancı sanatçılar adına konuşan Romanya Tatar Türklerinden Ferodin Iaia, “Beni çalıştaya davet ettikleri için Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç beye teşekkür ediyorum. Çalıştay’da yapacağım resimlerde tüm dünyada yaşayan Türkleri göstermek istiyorum. Teşekkür ederim Eskişehir” dedi.

Ulusal sanatçılar adına konuşan İsmail Ateş, “Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kültür ve sanat alanında da öncülük eden bir yerel yönetici. Tüm sanatçılar adına kendisine teşekkür ediyorum. 1’incisinden 12’ncisine kadar katkısını esirgemeyen Numan Aslan hocamıza da teşekkür ediyorum. Aslında elektrik gibi yol gibi belediyelerin temel görevlerinden biri de sanatı ve kültürü yaygınlaştırmak. Bunun en güzel örneğini Newyork’ta gördüm. Ben inanıyorum ki Ahmet Başkanımız sayesinde bu bütün Türkiye’de de filizlenecektir” diye konuştu.

“Bu tür çalıştayları keyifle yapıyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı’nda sanata verilen değere vurgu yaparken, “Bu yıl 12’ncisini gerçekleştireceğimiz Sanat Çalıştayı’nın çok verimli geçeceğine inanıyorum. Bu çalıştaya 2010’da başladık. Sadece pandemi döneminde ara verdik ve her yıl gerçekleştirdik. Geçen hafta da 11’inci Uluslararası Şiir Buluşmamız vardı. Bu buluşmaları sürdürmek çok da kolay değil. Türkiye’de birinci çalıştaya geleneksel diye başlıyor ama ikincisi gelmiyor. Ama Eskişehir’de üniversitenin olması hem de içinde güzel sanatların olması biz belediyecilere de farklı olarak yansıyor ve bu çalıştayları keyifle yapıyoruz. Genel olarak sanat estetik değerler gözetilerek bir duygunun tasarımın güzelliğini sözle sanatla müzikle görsellikle var edilişi olarak tanımlanır. Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Sanat Çalıştayı ile resim sanatı ustalarına ev sahipliği yapmayı ve onları kent halkıyla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar düzenlediğimiz 11 çalıştayda 290 sanatçının katılımıyla toplamda 400 eser belediyemizin resim koleksiyonuna kazandırılmıştır. Bu aktivite ile bir tarafta sanatçılar belli bir süre içinde olsa bir araya gelip çalışmakta fikirlerini birbirleri ile paylaşmakta ve eserlerini ortaya çıkartarak Sanat Çalıştayımızın zengin eserler toplamına yenilerini eklemektedir. Sözlerimi de güzel bir cümle ile bitirmek istiyorum. Ne zaman yaşamın yükü ağırlaşsa sanatın sinesinde uyuyasım gelir” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra sanatçılar sahneye davet edilerek katılımcılara tanıtıldı.

Konuk sanatçılar kapanış gününe kadar Özdilek Sanat Merkezi’nde sanat eserlerini şekillendirecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm kent halkını çalıştayı izlemeye davet etti. 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 16 Haziran Cuma günü saat 18.00’de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu’nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

Sanat Danışmanlığını Numan Arslan’ın yapacağı 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın bu yılki konuk sanatçıları ise şu şekilde:

Ayşe Arkün, Ayşe Bilir, Cenk Sezer, Emirhan Candan, Ferodin Iaia, F. Filiz Unat, Hüseyin Şahdubak, İbrahim Ünay, İsmail Ateş, Oğuz Kaleli, Salim Başyiğit, Sebastian Körbs, Şemsettin Edeer, Zafer Dilekçi.