Son dönemlerde artan çoban ihtiyacının kapatılması adına başlatılan sürü yönetimi eğitim kursunun 12’incisi başladı. Kursu biten ve 100 üzeri küçükbaş hayvanı bulunanlara ise 30 bin TL’lik destek de verilecek.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında gerçekleşen kursun açılış programına Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Birlik Başkanı İhsan Akın ile yetiştiriciler katıldı.

Kursun açılışında konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, “Özellikle sürü yönlendirme ile ilgili, sürünün beslenmesi ve sürü bakım işleri ve sürünün sağlığı ile ilgili ve sahada uygulamalı olmak üzere çobanlık kursumuzun da 12.sini inşallah bugün açıyoruz, Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Üreten bir toplum olarak üretime sahip çıkılması gerektiğini belirten Akın, “Her zaman söylüyoruz, israf eden iflas eder, üreten hükmeder. Bugün burada bayan yetiştiricilerimizin da kursumuza ilgi göstermesi de bizi memnun etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise Malatya’da çok üst düzey bir tarımsal üretim potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Bitkisel üretim potansiyeli 420 bin hektar civarında tarım arazisi, 370 bin civarında küçükbaşı, 170 bin civarında büyükbaş varlığı ile önemli bir tarım potansiyeli var. Bu tarım potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi çok önem arz etmektedir. Bu çerçevede gerek bakanlık olarak çok yoğun bir şekilde verdiğimiz birebir desteklerin yanında sahada da yaptığımız fiili hizmetler var” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının da tarımsal alanda bu tür kursları düzenlemesinin kendilerine ayrı bir güç verdiğini de ifade eden Akar, “Artık malumunuz bu eğitimler çok önem arz ediyor. Artık bizim birim alandan daha fazla üretim yapma gereği var. Nüfusumuz ve gıda ihtiyacı artıyor. Bu yüzden insanları sektörde tutmak, insanlara katkıda bulunmak adına çok yoğun argümanlar geliştirmemiz lazım. Bu eğitimlerde özellikle deneyimin ve bilginin entegrasyonu adına çok önem arz ediyor. Buradaki birçok çiftçimiz eminim geçmişinde ailesinden kalma çiftçilik ve hayvancılık yapma durumu var ama bunu artık bizim bilgi ve teknoloji ile birleştirip daha fazla verim alma zorunluluğumuz var. Bu yüzden bu eğitimlerimiz çok önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Bu eğitimi alan çiftçilerden 100 baş ve üzere koyunu olanlara bakanlık olarak 30 bin TL destek verildiğine de dikkat çeken Akar, “Ayrıca bakanlığın yürüteceği projelerde pozitif bir ayrımcılık tanınıyor. Yani ekstra puan bazı proje başvurularında ekstra puan vererek bu eğitim almış çiftçilerimizin daha ön plana çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Bizim bakanlığımızın hem altyapı ve eğitim ile ilgili olarak hem de yetiştiricilik ile ilgili olarak çok yoğun bir şekilde eğitim hizmetleri ve destekleri var. Bu desteklerden çiftçilerimizin azami oranda faydalanmasını istiyoruz. Bu çerçevede kurum ve il müdürlüğü olarak her türlü katkıyı her türlü platformda vermeye gayret göstereceğiz. Burada bayan çiftçileri görmek çok güzel” diye konuştu.

Kursun açılışı gerçekleştirilirken, bir önceki kursta başarı elde eden üreticilere ise sertifikaları takdim edildi.