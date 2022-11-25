Eğitim yardımlarını sürdüren Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), okul müdürleri aracılığıyla belirlenen 1287 öğrenciye kışlık polar mont ve bot yardımı yaptı.

Eğitim yardımlarını sürdüren Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), okul müdürleri aracılığıyla belirlenen 1287 öğrenciye kışlık polar mont ve bot yardımı yaptı.

Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle geleneksel hale getirdiği eğitim yardımlarını bu yıl da gerçekleştirdi. ÇTB görevlileri ve kırsal okulların okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen 1287 öğrenciye kışlık mont ve bot dağıtımı gerçekleştirildi. Mont ve bot yardımı yapılan okullar arasında Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu da yer aldı.

Gerçekleştirilen okul gezilerinin ardından Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu nu ziyaret eden ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Okul Müdürü Muhammet İleri’ye belirlenen eğitim yardımlarını taktim ederek, İleri’den okul ve öğrenciler hakkında detaylı bilgi aldı.

“Eğitim bizi karanlıktan aydınlığa götürecektir”

Gelecek neslin mimarları olan çocukların, aldıkları eğitimle yetkin bir öğrenim kazanmış ve donanım sahibi bireyler olması gerektiğini ifade eden Toraman, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Çarşamba ve Ayvacık ilçelerimizde bulunan köy okullarında belirlenen 1287 öğrencimize kışlık polar mont ve bot yardımlarımızı meclis kurulumuz ve personellerimiz aracılığıyla ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Öğretmenler gününde gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretimiz vesilesi ile ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir’ diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda eğitime gereken tüm desteği vermeyi amaçlayarak tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyor ve öğretmenlerimizi unutmayarak kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda okuyabilmesi adına gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Eğitim bizi karanlıktan aydınlığa götürecek tek yoldur, öğrencilerimizin destekçisi olamaya devam edeceğiz” dedi.