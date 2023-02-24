Hatay’da bulunan 124 yıllık tarihi Yenişehir Camii adeta depremlere meydan okuyor.

Hatay’da bulunan 124 yıllık tarihi Yenişehir Camii adeta depremlere meydan okuyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve 1317 yılında yapımı tamamlanan tarihi Yenişehir Camii, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere karşı adeta meydana okuyor. Tarihi Yenişehir Camii’nin depremler sonrasında sadece minaresinde çatlak olduğu görüldü.

Yenişehir Camii İmamı Abdulgani Akay, "Camimiz birkaç defa deprem gördü ve 2 defa yandı. Halen ayakta duruyor. Deprem sonrası minarede çatlaklıklar mevcut" dedi.