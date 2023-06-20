Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından 123 sporcuya hediye edildi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde seçilen 123 sporcu öğrenci, Olimpiyat Şampiyonu olma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu başarılı genç sporculara, spor eğitimlerine destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri hediye edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporcuların yanlarında olduklarını ve her konuda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporcuların yanlarında olduklarını ve her daim desteklerini sürdüreceklerini vurgulayarak, sporun gençlerin hayatında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, sporun gençlerin kişisel gelişimi, sağlığı ve toplumsal uyumu üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Kasapoğlu, sporculara her konuda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.