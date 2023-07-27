Eskişehir’de araç klima onarımı ve bakımı yapan Ersin Zor, 120 yılın en sıcak yaz mevsiminde doğru klima kullanımı ve onarımlarının soğutma oranına nasıl olumlu yansıdığı konusunda bilgi aktardı.

120 yılın en sıcak mevsiminin yaşandığı dönemde insanlar serinlemenin yollarını arıyor. Evlerde kullanılan klimanın yan sıra vatandaşlar araçlarında da serinlemek için klima sistemlerine başvuruyor. Kavurucu sıcaklarda klimaların önemi artarken, araç içi bu sistemlerin bakımı, kullanımı ve onarımı da kritik olabiliyor. Eeksik veya hatalı onarımlar konforu düşürürken, araç aksamlarına da ciddi zararlar veriyor. Klima kullanımının püf noktaları konusunda uzmanı uyardı. Odunpazarı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde araç klima tamiri ve bakımı yapan Ersin Zor, düzenli bakım uyarısında bulundu.

“Bu bakım makineler bağlanıp içindeki yağ seviyesini ve soğutma özelliğini ölçülebiliyor”

Normal şartlarda kullanılan klimaların 3 yılda bir bakıma girmesini belirten Ersin Zor, “Klima işiyle uğraşıyoruz. Yazın soğuk, kışın sıcak kısmıyla mesleğe devam ediyoruz. Normalde üç senede bir klimanın yenilenmesi gerekiyor. Her senede bir bakım lazım. Bu bakım makineler bağlanıp içindeki yağ seviyesini ve soğutma özelliğini ölçülebiliyor. Mekanik olarak bir sürü aksamları var. Ekspraton ve kompresör gibi sistemlere zarar verebiliyor. Klima yağı ve gazına bakım yapılırsa içerisinde zamanla oluşabilen bakterileri dezenfekte ilaçlarla giderilebiliyor” dedi.

“Klima gazı çok doldurulmadığı zaman net olarak soğukluğu veremiyor”

Klima gazının basımı ve ne kadar miktarda doldurulması gerektiği konusunda da konuşan Zor şöyle devam etti:

“Her arabanın farklı özelliği olduğu için klima gazı 550 grama kadar basılabiliyor. Bunun fazlası da eksiği de zarar. Araba ne kadarlık kapasite alması gerekiyorsa o şekilde uygulanabiliyor. Sürücülerin konuyla ilgili tam bir bilgileri olmuyor. Devreye girmesi çıkışı, açma kapama özelliği konusunda bilgilendiriyoruz. Klima gazı çok doldurulmadığı zaman net olarak soğukluğu veremiyor. Normalde artı sekize kadar sıcaklık veriyorsa artı 14-15 dereceye kadar yükselebilir. Eskişehir’de bu sıcaklıklar yeterli oluyor. Sıcak iklimde bir yere gidildiği zaman bu yeterli olmuyor. Her sene gaz seviyesinin ölçtürülmesini tavsiye ediyoruz. Kaçak kontrolü yapılabiliyor. İçerdeki parçaların soğutma düzeyini yoluna sokabiliyor.”

“Ortalama fiyatı 500-600 lira arasında değişebiliyor”

Bakım ve onarımın fiyatları hakkında da bilgi veren Ersin Zor, “Ücretler araçtan araca değişebiliyor. Eskişehir’de ortalama fiyatı 500-600 lira arasında değişebiliyor. Yp denilen gaz yeni nesil araçlarda kullanılabiliyor. 2018, 2019 yılı sonrası araçlarda gaz seviyesi daha farklı basılabiliyor. Bu da 2 bin lira kadar fiyat tutabiliyor. Biz her sene bakım yapılmasını tavsiye ediyoruz. Üç senede bir bakımı kesinlikle geçirmesinler. Çünkü soğukluk derecesinden ziyade içinde kompresör yağı olduğu için sisteme komple zarar verebiliyor. Araçlarda büyük masraflara yol açabiliyor. Araca göre 15-20 bin liraya kadar masraf değişebiliyor” ifadelerini kullandı.