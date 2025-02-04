Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi 120 yaban hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Büyükşehir ile şifa bulan yabani hayvanlar yeniden doğaya salındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ilk yardım ünitesi yeniden hizmet vermeye başladığı 7 ayda 120 yabani hayvana şifa oldu.

Hastaların büyük bölümü "kuşlar"

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi farklı türdeki tüm yaban hayvanlarına hizmet sunarken hastaların çoğunluğunu ise kuşlar oluşturuyor. Göç sırasında ya da çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar merkezde tedavi ediliyor. Klinikte ayrıca yorgun düşen hayvanların bakım ve beslenmeleri de gerçekleştiriliyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar yeniden doğaya salınıyor.

"Tedavilerinin ardından doğaya salınıyorlar"

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi’nde görevli Veteriner Hekim Paria Tabatabaei, "Tüm kuşların ve hayvanların tedavisini yapabilecek donanıma sahip kliniğimiz 7 ay önce yeniden hizmet vermeye başladı. 7 ayda 120 hayvanımızı sağlığına kavuşturduk. Şuanda da merkezimizde bıldırcın, şahin ve diğer hayvanlarımızın tedavisi sürüyor. Sağ kanat ekleminde kırığı olan bıldırcın fiziki tedavi görüyor. Şahin’in ise doku zedelenmesi vardı. Onun da tedavisi devam ediyor. Son olarak Kuş Cennetimizde çalışanlar tarafından bulunan gri balıkçılın da tedavisini tamamlayıp doğaya saldık. Zayıf düşmüştü ve uçamıyordu. Vücut ısısı düşük hipotermiye girmişti. Yaklaşık 1 buçuk ay bizimle tedavi gördü, kilo aldı ve doğaya dönmeye hazır olduğunda doğaya saldık" dedi.