Eskişehir’de 120 öğretmen, 5 aylık çalışma sonrasında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel yaptıkları koreografi ile 100 sayısı oluşturarak halk oyunları oynayacak.

Eskişehir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 120 öğretmen tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi son provasını yaptı. Yaklaşık 5 aydır prova yapan öğretmenler, hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılına vurgu yaparak 100 sayısını oluştururken, aynı anda çeşitli halk oyunlarını oynuyor. Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ziyaret ettiği şehirlerde bu oyunlarla karşılandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim ve Kültür’den Sorumlu Şube Müdür Ayben Çimen, özellikle bu oyunları seçtiklerini söyledi. Gösterinin büyük fedakârlıklarla hazırlandığını ifade eden Çimen, “Gerçekten 120 öğretmenin aynı anda senkronize oynaması çok zor bir şeyken, bunu bir de koreografi ile yapmak gerçekten çok daha zor oldu” dedi.

“Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışır bir şey yapmak istedik”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim ve Kültür’den Sorumlu Şube Müdür Ayben Çimen, bu gösteriyi düzenlemek için yaklaşık 5 aydır çalıştıklarını söyledi. Hem dansları senkronize bir şekilde sahnelemenin hem de koreografi yapmanın zor olduğunu dile getiren Çimen, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılını hep birlikte coşkuyla kutlamak maksadıyla 120 öğretmenimizle beraber; Atatürk’ün illere geldiğinde, onu karşılama ekibi olan oyunlarımızı oynuyoruz. Antalya yöresine ait ‘Puluman’ dediğimiz Sabuncu Zeybeği; Muğla yöresine ait ‘Çökertme’ ve Eskişehir’e ait ‘Halkalı şeker’ oyunlarını 120 öğretmen ile senkronize bir şekilde koreografik bir şekilde sergiliyoruz. Burada 25 yaşından 50 yaşına kadar her yaş ve branştan öğretmen var. Öğretmenlerimizle beraber yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz ve koreografi oluştururken, giriş müziğimizle beraber 100’üncü yıl adına 100 sayısını oluşturuyoruz. Bu çalışmayı yapmak için Anadolu Üniversitesindeki konservatuar eğitmeni Ahmet Şâmil Erkoçak ile çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde öğretmenlerimiz gerçekten büyük fedakârlıklarda bulundular. Yaklaşık beş ay boyunca evlerinden ailelerinden ve çocuklarından uzak kaldılar. Çünkü Anadolu Üniversitesindeki dans salonlarında çalıştık ve öğretmenler gündüzleri okulda eğitim verirken, akşamları da saat 22.00’ye kadar bu çalışmalar devam etti. Gerçekten 120 öğretmenin aynı anda senkronize oynaması çok zor bir şeyken, bunu bir de koreografi ile yapmak gerçekten çok daha zor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışır bir şey yapmak istedik, ben de bir Cumhuriyet kadını olarak, bu 100’üncü yılda öğretmenlerime, bize yardım eden Ahmet Şâmil Erkoçak’a ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına, şahsım ve tüm kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.