19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Valilik Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Ardından bando eşliğinde protokol, sporcular ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Meydanında ki kutlamalarda yağmura rağmen 104. yıl coşkusu bir an olsun eksilmedi.

Bu sene 104. yıldönümü kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleşti. 19 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da yapılan resmi kutlamada Valilik önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunumunun hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Gazi Bulvarından 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde sporcu gençler 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağını elden ele taşıdı. Protokol başta olmak üzere Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular ve vatandaşlarında eşlik ettiği yürüyüşün ardından kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan alanda devam etti.

Halk oyunları büyüledi

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Uyum halinde gösterdikleri performansla ayakta alkışlanan Halk Oyunları ekibi izleyenleri adeta büyüledi. Sporcu gruplarının gösterileri ile devam eden programda, yağan yağmura rağmen 104. yıl coşkusu bir an olsun eksilmedi.

Kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı

2022 yılında Uluslararası yarışmalarda dereceye giren Denizlili sporcular kutlama alanına çağrılarak, Vali Vekili Mehmet Okur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından ödüllendirildi. Kutlamaların sonunda 19 Mayıs’ın 104. Yıldönümüne özel 104 adet kırmızı ve beyaz renkli uçan balonlar, protokol üyeleri ve sporcuların elinden gökyüzüne bırakıldı.