Şehitkamil Sanat Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, Dönem Sonu Sergisi’nde ürettikleri eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına; Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü İbrahim Halil Berk, Merveşehir Halk Eğitim Müdürü Bayram Bal, öğretmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde, karakalem, yağlı boya, ebru sanatı ve temel resim branşlarında bir dönem boyunca eğitimlerine devam eden kursiyerler, yıl içerisinde ürettikleri ürünleri Dönem Sonu Sergisi’nde beğeniye sundu. En küçüğü 15 yaşında, en büyüğü 70 yaşında; ev hanımı, öğrenci, doktor, öğretmenden oluşan 120 kursiyerin seçili 230 eserinin görücüye çıktığı sergi, 13 Haziran 2023 tarihine kadar gezilebilecek.

Nice güzel başarılara imzasını atmış bir gençlik temennisiyle

Sergi açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, şu ifadeleri kullandı: “Kesinlikle içimden gelerek, çok isteyerek katıldığım bir etkinlikte daha sizlerle birlikteyiz. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz bir toplumun sağlıklı ve dengeli gelişmesi, ilerlemesi için sadece pozitif bilimlerde ya da sosyal bilimlerde ilerleme kat etmesi yetmiyor. Bunun yanında sanatla da bu ilerlemenin olması gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından kopmuş demektir.” sözden yola çıkarak yeni Türkiye Yüzyılında pozitif bilimleri, sosyal bilimleri, sanat bilimleriyle bütünleşmiş nice güzel başarılara imzasını atmış bir gençlik temennisiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Hakikaten çok güzel eserler icra edilmiş

Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti: “Şehitkamil Belediyesi olarak sporun, sanatın, eğitimin her noktasında destek olmaya ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Tabii bu bizim bir başımıza yapacağımız bir iş değil. Bu konuda sağ olsun Sayın Valimizin başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile kurumlararası iş birliği çerçevesinde bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Hakikaten çok güzel eserler icra edilmiş. Burada emek veren tüm kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımızın göstermiş olduğu özveri için teşekkür ediyorum. Bu serginin hayat bulmasında 120 kursiyerimizin 230 eseri bugün sergilenecek. Burada bizi daha ziyade mutlu eden en önemli şeylerden bir tanesi de değişik yaş gruplarında, değişik meslek gruplarında, ev hanımlarından kardeşlerimizin olması. Burada sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. İnşallah 1 aya kadar Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nin olduğu noktada hem bilim merkezimiz hem kütüphanemiz hem de sanat merkezimiz hizmete girecek. Şehrin sanat, kültür hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi ve ürünler incelendi.