Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile yapımı tamamlanan 2-3 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi ve 120 kilometre menzile sahip kamikaze drone, TechIN Bursa Girişimcilik Merkezi’nin açılışında sergilendi.

TechINBursa’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamikaze dronu imzalayarak BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’den yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı. Rektör Beydemir Bakan Varank’a, üniversitede Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitimleri’ne ilişkin bilgiler verdi.

TechINBursa’nın açılışında gençlerle bir araya gelen Rektör Beydemir, İHA-01 veya hobi hedefli model uçaklarla alakalı eğitimlerin artacağını ve uçuş ile ilgili altyapının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.