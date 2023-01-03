Erzurum’da 12 senedir prostat hastalığı bulunan ve hastalık durumu çok ileri derecelere varan adam, Erzurum Şehir Hastanesinde 1 haftada sağlığına kavuştu.

Erzurum’da 12 senedir prostat hastalığı bulunan ve hastalık durumu çok ileri derecelere varan adam, Erzurum Şehir Hastanesinde 1 haftada sağlığına kavuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği’ne 3 hafta önce prostat hastalığı nedeniyle başvuruda bulunan Sedat Erçek (59), üroloji uzmanları tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu idrar kanalı darlığının son derece uzun olduğu tespit edilen Erçek, işinde uzman hekimler tarafından tedaviye alındı. Hasta üzerinde incelemelerde bulunan Üroloji Uzmanı Fatih Akkaş ve Üroloji Uzmanı Emre Şam idrar kanalı darlığını açık ameliyat ile tedavi etmeye karar verdi. Daha sonra ağız içinde, yanak kısmında bulunan mukozadan alınan bir doku ile idrar kanalında bulunan darlığın yama yapılarak tedavi edildiği operasyonu başarıyla gerçekleştiren, hekimler hastayı tedavi etti. 12 yıldır bu hastalıktan çok çektiğini belirten Erçek ise hem başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğu, hem de tedavi sebebiyle il dışına gitmekten kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"12 yıl bu hastalıktan çok çektim, sonunda sağlığıma kavuştum"

Hem hastalıktan hem de il dışında tedavi aramaktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sedat Erçek, "12 sene öncesinde bu hastalığım meydana geldi. O zamanlar ben bu ameliyatı Erzurum’da olamadım. İl dışında çare aradım ama imkanlarım el vermedi. Bu hastaneye 3 hafta önce şikayetim için başvuruda bulundum. Hocalarım dedi ’Biz bu ameliyatı yapıyoruz’. Beni rahatlattılar. Ameliyatı hocalarım başarıyla gerçekleştirdi. Beni de il dışına gitmekten kurtarmış oldular. Beni sıkıntılarımdan kurtardılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle ameliyatlar umarım ülkemizde hep devam eder. Şu an gerçekten çok iyi durumdayım. Ameliyattan çıktıktan 2 gün sonra bile bıraksalar taburcu olurdum. 5 sene önce emekli oldum şofördüm. Sürekli araçta oturduğum için meslek hastalığı olabileceğini düşündüm. Bu hastalıktan dolayı 12 yıl çok sıkıntı çektim. Tuvalete gidiyordum. Mesane boşalmadığı için bir daha sürekli tuvalete gidiyordum. Namazlarımı kılamıyordum. İdrar kaçırdığım için çok sıkıntılar yaşadım. Böbreklerimde de sıkıntılar çıkartmaya başlamıştı. Ben de bu durum sonucunda tedavi olmak için geldim. Hocalarım sayesinde sağlığıma kavuştum" dedi.

"Erzurum’da bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdik"

Ağız içerisinden alınan bir doku ile idrar kanalında bulunan darlığa yama yaptıklarını kaydeden Üroloji Uzmanı Fatih Akkaş ise, "Hastamızda, daha önceden geçirmiş olduğu bir operasyondan sonra üretrada bir darlık gerçekleşmiş. Bu darlık sürecinden sonra hasta idrar yapmakta güçlük yaşama şikayetiyle bize başvurdu. Hastanın yapılanan muayeneleri sonrası mevcut idrar kanalı darlığının son derece uzun olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu prosedürün açık yapılması gerektiğine karar verdik. İdrar kanalı darlıkları hastalığın doğası gereğince tekrar etmeye açık bir hastalıktır. Hastaya kapalı tedavi uygulasaydık erkenden taburcu edebilirdik ama onun şikayetleri zaman geçtikçe tekrar devam edecekti. Hayat yaşam kalitesi düşmüş olacaktı. Biz hastamızla konuştuk yapacağımız işlemleri anlattık. Hastamızda bu tedaviyi olmak için Ankara veya İstanbul’a kadar gitmekten kurtulmuş oldu" diye konuştu.

"Ameliyat başarılı geçti ve hastayı başka illere gitmekten de kurtarmış olduk"

Ameliyatı 1 hafta önce yaptıklarını belirten Üroloji Uzmanı Akkaş, "Hastanın darlık bölgesine, ağız içerisinden yanak kısmından aldığımız dokuyu darlık bölgesine yama yaparak idrar darlığı kanalı ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Ameliyat başarılı geçti ve hastamızı bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hasta takibimizde olacak. Bu operasyon İstanbul ve Ankara’da belli başlı yerlerde yapılıyor olsa da çoğu klinikte kapalı olarak devam ediyor. Erzurum’da bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdik. Bu kadar uzun seviyede bir idrar kanalı darlığını ilk kez ameliyat ettik. Ameliyat başarılı geçti ve hastayı başka illere gitmekten de kurtarmış olduk. Yanak içerisinden aldığımız, mukoza dediğimiz yerden dokuyu alıp daralan bölgeye yama yaptık. Hastamız bize 3 hafta önce başvurdu. Biz 1 hafta önce operasyona aldık. Hastanın mevcut şikayetleri ise uzun süredir vardı" açıklamalarında bulundu.

"2022 yılında 65 bine yakın muayene ve 10 bin ameliyat yaptık"

2022 yılında yaklaşık 10 bin ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Üroloji Uzmanı Emre Şam, "Burada geride bırakmış olduğumuz 2022 yılında yaklaşık 65 bin hasta muayenesi ve 10 bine yakın ameliyat yapıldı. Robotik kanser tedavilerini aktif bir şekilde yapıyoruz. Hastamıza da uyguladığımız ve üretra darlığı dediğimiz kanal darlığı hastalığını Erzurum’da uyguladığımız açık ameliyatla tedavi ettik ve ilk defa bizim hastanemizde yapıldı" şeklinde konuştu.