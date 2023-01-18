Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde; 12 yıl hapis cezasıyla aranan H.K. isimli şahıs, Kastamonu’da il merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Tek katlı evde çıkan yangın bitiğindeki iki eve sıçradı

Tek katlı evde çıkan yangın bitiğindeki iki eve sıçradı

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