Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bahçelievler, Gesi Fatih, Buğdaylı, Erciyesevler, Kocasinan mahallelerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; ’kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z., ’birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçundan aranan ve 4 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.