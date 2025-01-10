Samsun’da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 12 yıl 7 ay 29 gün hapis cezası bulunan, M.K. (39), saklandığı evde yakalandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan M.K.’nin ebinde yapılan aramada, metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.K., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.