Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.