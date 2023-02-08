Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 62 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı enkazı altındaki Ege Et isimli çocuğu sağ çıkardı. Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege, sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

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