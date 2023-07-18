Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, başını yol kenarında park halindeki kamyonete vurdu. Ağır şekilde yaralanan çocuk, yaşam savaşını kaybederken motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Turgutreis istikametine seyreden 48 ALA 783 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı’nı geçtikten sonra yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Ali Kerim Acar’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan çocuk, başını günlerdir yol kenarında park halinde olduğu ifade edilen 48 V 3331 plakalı kamyonete çarptı. Devrilen motosiklet ise önünde seyreden 34 GYT 382 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Ağır şekilde yaralanan yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Bodrum’daki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmek için ambulansla yola çıkarılan 12 yaşındaki Ali Kerim Acar, İzmir yolunda hayatını kaybetti.
İzmir’deki bir hastanenin morguna kaldırılan cenazenin Bodrum’a getirilip Turgutreis’te toprağa verileceği bildirildi. Motosiklet sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.