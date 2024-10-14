Gaziantepli 12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat, II Muse Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışması'nda "Grand Prix Ödülü" kazanırken, 9 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar ise Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.GAZİANTEP (İGFA) - Piyanonun yetenekleri olarak adlandırılan Gaziantep Nuray Tuncay Kara BİLSEM ile Osmangazi Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat ve Nefise Necip Teymur İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, uluslararası müzik sahnesinde önemli başarılar elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde, Ukrayna'dan 10 yıl önce gelerek Türkiye'ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar, öğrencileriyle beraber adeta tüm ödüllere talip oluyor. Altı yaşında piyano ile tanışan Hamit Erdem Özpolat, Piyano Öğretmeni Renata Çavdar'ın rehberliğinde aldığı eğitimler ile Kiev'den gelen Drahomanov Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası'yla birlikte turnelere çıktı. Ardından Antalya'da düzenlenen yarışmaya katılan Hamit, II Muse Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışması'nda Grand Prıx Ödülü kazandı. Yarışmada sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Hamit, uluslararası bir başarı elde ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attı.

Nefise Necip Teymur İlkokulu ve Adana Çukurova Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı eğitimine devam eden Elif Anastasia Çavdar ise geçen yıl düzenlenen yarışmada dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti. Elif, bu yıl ise aynı azmiyle ve isteğiyle bir başarıya daha imza atarak Orkestra Şefi Prof. Vasyl Fedoryshyn eşliğinde Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası'nda solist olarak sahne aldı. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen profesyonel bir orkestrada performans sergileyen Elif, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

TÜM KATEGORİLERİN BİRİNCİSİ OLDU

Antalya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin birincisi olduğunu söyleyen Hamit Erdem Özpolat, "Ben okuma ve yazmayı erken öğrendiğim için evde piyanomuz vardı ve boş zamanlarımda onunla ilgilenerek piyano öğrenmeye karar verdim. Sonrasında Öğretmen'imiz Renata Çavdar ile birlikte kendimi geliştirerek yarışmalara katılmaya karar verdim. Geçen hafta ise Ukrayna Kiev'den Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası geldi. Onlarla birlikte Akdeniz'de Antalya, Marmaris ve Burdur olacak şekilde üç yerde turneye çıktık. Antalya'da II Muse Uluslararası Müzik Festivali adlı yarışmaya katıldım ve orada tüm kategorilerin birincisi olarak bilinen Grand Prix ödülü aldım." dedi.

Geçen yıl aldığı ödül sonrası bu sene Kiev Oda Orkestrasıyla sahne alma fırsatı yakaladığını söyleyen Elif Anastasia Çavdar da "Annem piyano öğretmeni, öğrencilerine piyano eğitimi verdiği esnada benim de dikkatimi çekti. Ben de çalmak istedim ve bu yüzden de ben piyanist olmaya karar verdim. Geçen sene Muse yarışmasında birinci oldum. Bu sebeple Kiev Oda Orkestrasıyla bu yıl birlikte çalma hakkı kazandım." diye konuştu.