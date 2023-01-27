Adana’da “yan bakma” meselesi yüzünden 1,5 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Boran’ın ailesi iki katile verilen 16 yıl 8’er ay cezayı az bularak onların idam edilmesini istedi.

Adana’da “yan bakma” meselesi yüzünden 1,5 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Boran’ın ailesi iki katile verilen 16 yıl 8’er ay cezayı az bularak onların idam edilmesini istedi.

Olay, 1 Eylül’de 2021 yılında merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş bekleyen Boran Özdemir (12), o sırada ekmek almak için fırının önünde bekleyen Ö.T.’nin (16) “Ne bakıyorsun” demesi üzerine arlarında tartışma çıktı. Boran Özdemir, tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki markete sığındı. Bir süre geçtikten sonra marketten çıkan Özdemir’e Ö.T. ve kardeşi N.T. (15) saldırdı. Çıkan arbedede iki kardeş., Boran Özdemir’i 3 yerinden bıçakladı ve kafasına odunla vurdu. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı. 2 kardeş tutuklandı. Sanık iki kardeş 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 10’ar yıl hapis cezası aldı. Özdemir ailesi bu cezayı az bularak üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme bu cezayı bozdu. Yerel mahkeme bu kez sanıklara 16 yıl 8’er ay hapis cezası verdi.

"Daha ağır bir ceza verilmeli"

12 yaşındaki oğlunun hiçbir suçu yokken öldürüldüğünü aktaran Anne Raziye Özdemir, katillerine verilen cezanın çok az olduğunu onlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini idam edilmesini istediklerini söyledi.

Çocuğunun hayallerinin olduğunu anlatan anne Özdemir," Bütün hayalleri yarım kaldı. Hiçbir hayalini gerçekleştiremedi. O daha 12 yaşındaydı. Bizden alıp kopardılar. O öldürüldükten sonra hepimizin psikolojisi bozuldu. Aradan 1,5 yıl geçti ama çok zor günler geçirdik. 12 yaşındaki hiçbir suçu olmayan çocuğun öldürülmesine daha ağır bir ceza verilmeli” dedi.

Oğlunun 12 yaşında kaldığını katillerin idam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Baba Arif Özdemir ise verilen cezanın çok az olduğunu kaydetti.