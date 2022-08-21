Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi.

Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında gerçekleştirilen yarışlara 5’i yabancı ülkeden olmak üzere 71 bisikletli katıldı.

Yarışların sonunda Elit kadınlar kategorisinde Kazakistan’dan katılan Tatyana Genelava, Elit erkeklerde Ahmet Can Akpınar, genç erkeklerde Arda Topal, U-17 Erkeklerde Nafız Ege Karagöl, U-17 kadınlarda Emine Irmak, U-15 erkeklerde Harun Kahveci, U-15 kadınlarda Fatma Nisa Günaydın, master 35’de Gökhan Öztürk ve master 40’da Murat Karaca birincilik elde etti.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarından sonra devamı olan ikinci bir yarış olduğunu söyledi.

Çaylı, 9 binlik nüfusa sahip ilçenin böyle büyük organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.