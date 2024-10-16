Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve 12 yabancı ülkeden 26 katılımcının katıldığı International Staff Week etkinliğinin açılışı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından uluslararası akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen International Staff Week etkinliğinin açılışı yapıldı. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu, akademik personel ve farklı ülkelerden gelen misafir akademisyenler yer aldı.

Etkinliğe, Gürcistan, Tacikistan, Kırgızi stan, Filipinler, Malezya, Cezayir, Ürdün, Ukrayna, Çin, Endonezya, Özbekistan ve Gana’dan toplam 17 kurumdan 26 katılımcı katıldı.

Programın açılışında konuşan Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Çite, Erasmus programının yalnızca öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine değil, aynı zamanda üniversiteler arası iş birliklerine de önemli katkılar sağladığını belirtti. Çite, Kastamonu Üniversitesi’nin Erasmus projelerine verdiği önemi vurgulayarak, bu tür etkinliklerin uluslararası tanınırlığı artırmada etkili olduğunu ifade etti.

Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu da Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası iş birlikleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Öztürk Akcaoğlu, Erasmus gibi programların üniversitenin vizyonunu genişletmede kilit rol oynadığını belirterek, etkinliklerin uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası akademik iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, etkinliğin uluslararası bağlantıları güçlendireceğini ve akademik ile kültürel anlamda büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

Etkinliğin ikinci bölümünde, farklı ülkelerden gelen üniversite temsilcileri, sunum masaları kurarak kendi kurumlarını tanıtma fırsatı buldular. Bu oturumda, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, araştırma projeleri ve iş birliği imkanları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da etkinliğe katılarak, uluslararası iş birliklerinin gelecek projeler ve ortaklıklar için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Katılımcı üniversiteler, çeşitli iş birliği fırsatlarını değerlendirirken, yeni projeler ve ortak çalışmalar için adımlar atıldı.