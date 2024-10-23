Bu yıl 12.’si düzenlenen Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ve Bergama Belediyesi iş birliği ile Bergama Kültür Merkezi’nde başladı.

Bu yıl 12.’si düzenlenen Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, İzmir Bergama’da başladı. Etkinlikte; mantar sistematiği, ıslah ve genetik ile biyoteknoloji, mantar biyolojisi, etnomikoloji, yemeklik kültür mantarları, tıbbi mantarlar, mikorizal mantarlar, yetiştirme teknikleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım, hasat ve muhafaza teknikleri, mantar işleme ve değerlendirme, hastalık ve zararlı mantar yönetimi, ekonomi ve pazarlama, iklimlendirme ve otomasyon, beslenme ile sağlık ve farmakoloji gibi konular hakkında çeşitli çalışmaların sunumlarını masaya yatırılacak.

“Kongremizin ilkler şehri Bergama’mızda olması önemli bir ayrıcalık”

Programda konuşan Bergama Kaymakamı Avni Oral, “Kurulduğu günden bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bergama, dünyada eşine az rastlanan tarihi ve antik bir kenttir. İlk düzenlendiği yıldan bu yana mantarcılık alanında çalışanların, akademisyenlerin ve araştırmacıların bir araya gelip bilimsel çalışmalarını sunması ve yeni fikirlerin ortaya atılmasının hedeflendiği kongremizin ilkler şehri Bergama’mızda olması önemli bir ayrıcalık” dedi.

“Faaliyetlerin önünün açılmasına önemli katkılarda bulunmuştur”

Programda konuşan kurul başkanı Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Eren, “1976 yılında Atila Günay hocamla başlayan bu projede yer almak ve özellikle hocamızın da teklifiyle bu çalışmaların bakanlık bünyesinden çıkıp üniversitelerde yapılması ve yaygınlaştırılması hem akademik hem de sektörel anlamda faaliyetlerin önünün açılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Mantar alanında çalışmalar yapmış hemen hemen her akademisyende de hocamızın bir dokunuşu olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Kültür mantarı sektörünün dikey tarım alanında Türkiye’de geçmişinin çok eskilere dayandığını belirten Eren, bu konuda Türkiye’nin dünya üzerindeki ülkelere kıyasla gelişimini hızla devam ettiren sayılı ülkeler arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, düzenlenen kongreye belediye olarak destek vermekten memnun olduklarını dile getirirken, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ise Oda olarak işin ticari boyutunda olduklarını ve kongrenin yemeklik mantar ile ilgili yatırım konusunda bir fitilin ateşlenebileceğini umduklarını belirtti.

Çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulunun da bulunduğu kongre, 25 Ekim’e kadar devam edecek.