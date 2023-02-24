Bayburt’ta ölçme ve değerlendirme sınavlarının beşincisi lise düzeyinde tamamlandı.

Bayburt’ta ölçme ve değerlendirme sınavlarının beşincisi lise düzeyinde tamamlandı.

Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik (EFOR) projesi çerçevesinde il genelinde eş zamanlı olarak yapılan ölçme ve değerlendirme sınavları 11 ve 12. sınıflara dün uygulanan TYT, bugün 12. sınıflara uygulanan AYT hazırlık sınavları ile tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ziyaret ettiği okullardaki okul yöneticileri ve öğretmenlerden öğrencilerin sınav motivasyonu hakkında bilgi aldıktan sonra sınav salonlarını gezerek öğrencilere kolaylıklar diledi.

7 ve 8. sınıf düzeyinde yapılması planlanan 4. ölçme ve değerlendirme sınav tarihi 28 Şubat, 5. ölçme ve değerlendirme sınav tarihi 8 Mart olarak belirlenmiştir.