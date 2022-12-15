Kocaeli’de yatırım vaadiyle 98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcunun yargılanmasına devam edildi. Sanıktan şikayetçi olan bir mağdur, "Sanık 10 yıllık aile dostumuz olurdu. Ödeme yapacağını söyleyerek benden borç istedi. Dostumuz olması ve yardımcı olmak amacıyla 170 gram altın verdim. Altınları diğer mağdurlar gibi yatırım amacıyla vermemiştim, borç olarak verdim ancak altınlarımı alamadım. Sanık yüzünden akciğer kanseri oldum" dedi.

Kocaeli’de yatırım vaadiyle 98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcunun yargılanmasına devam edildi. Sanıktan şikayetçi olan bir mağdur, "Sanık 10 yıllık aile dostumuz olurdu. Ödeme yapacağını söyleyerek benden borç istedi. Dostumuz olması ve yardımcı olmak amacıyla 170 gram altın verdim. Altınları diğer mağdurlar gibi yatırım amacıyla vermemiştim, borç olarak verdim ancak altınlarımı alamadım. Sanık yüzünden akciğer kanseri oldum" dedi.

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya bazı mağdurlar ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Hüseyin G., katılmadı. Mağdurlar, verdikleri para ve ziynet eşyaları alamadıklarını söyleyerek, sanıktan şikayetçi oldu. Mağdur Zeynep Ş. ise "Hüseyin 10 yıllık aile dostumuz olurdu. Sanık ödeme yapacağını söyleyerek benden borç istedi. Dostumuz olması ve yardımcı olmak amacıyla 170 gram altın verdim. Hatta Hüseyin’in eşi gelip altınları evimden aldı. Ben altınları diğer mağdurlar gibi yatırım amacıyla vermemiştim, borç olarak verdim ancak altınlarımı alamadım. Hüseyin yüzünden akciğer kanseri oldum. Olay sebebiyle çok üzüldüm" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanığın yurt dışı yasağının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay

Olay, 2019 yılının mayıs ayında İzmit Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcunun kepenk kapatmasıyla başladı. Hüseyin G., dükkanını kapatarak yurt dışına çıktı. Mağdur olan müşteriler, Hüseyin G.’ye yatırım vaadiyle verdikleri ziynet eşya ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen Hüseyin G.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Hüseyin G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer almıştı. 4 ay cezaevinde kalan Hüseyin G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.