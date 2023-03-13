Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programına katıldı.

Bozüyük Fen Lisesi tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Kılıçer günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Program; İstiklal Marşı’nı okuma yarışmasında Ortaokul kategorisinde 1. olan öğrencinin İstiklal Marşı’nı okuması, Mehmet Akif Ersoy konulu kısa film gösterimi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile devam ederken Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Oratoryosu”nun sunulmasının ardından sona erdi.