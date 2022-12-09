Doğa tutkunları, Eskişehir Kocakır Terapi Ormanı’nda 12 kilometrelik gece yürüyüşü yaparak şehir yaşamının stresinden uzaklaştı.

Doğa tutkunları, Eskişehir Kocakır Terapi Ormanı’nda 12 kilometrelik gece yürüyüşü yaparak şehir yaşamının stresinden uzaklaştı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Kocakır Terapi Ormanı’nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi. 35 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüşçüler soğuk havaya aldırış etmeden yola koyuldu. Ormanın içerisindeki patika ve doğaçlama planlanan yollardan ilerleyen katılımcılar 12 kilometre yürüdü. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşte katılımcılar, kısa süreliğine de olsa şehir yaşamının stresinden kurtulma fırsatı buldu. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, zorlu zemin ve hava koşullarına rağmen yürüyüşlerin devam edeceğini kaydetti. Doğa aktiviteleri ve yürüyüşlerle birlikte yaşam enerjilerinin yükseldiğini belirten katılımcılar, psikolojik olarak da rahatladıklarını söylediler.